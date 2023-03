MANCINI, Italiane nelle coppe? Però pochi italiani giocano

A margine della presentazione della partnership FIGC-Telepass, il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Quando abbiamo difficoltà forse è meglio, la partita sarà difficile, l'Inghilterra è una delle squadre più forti del mondo e non è un gruppo semplice da passare, sarà importante iniziare vero".

Il fatto che le italiane vadano avanti nelle coppe europee è un segnale o è casualità?

"Le squadre è vero, sono italiane, ma calciatori italiani ce ne sono pochi. Questo è un po' il problema. La mia speranza è che giochino sempre di più, ci fa piacere che le nostre squadre vadano avanti e vincere le coppe sarebbe un bene per il calcio italiano".

Come vede Chiesa?

"Ieri ha giocato poco ma è normale dopo un infortunio così. Per noi Chiesa è un giocatore importante, speriamo di averlo al meglio".

Zaniolo ha il campionato fermo in Turchia, non potrà mettere minutaggio.

"Lo so ma spero possa servirgli questa esperienza in un club importante come il Galatasaray. Quando inizierà a giocare e avrà dei minuti sulle gambe tornerà con noi".

Il Mondiale è il passato?

"Sì, ora vogliamo vincere la Nations League a giugno e a fare sempre bene in ogni competizione, per poi riportare il Mondiale in Italia".

Ha in mente novità nelle convocazioni? Gnonto sta facendo benissimo al Leeds.

"Magari. Gnonto è un ragazzo giovane, nessuno ha pensato di prenderlo ma gioca titolare in Premier League e non è scontato a 19 anni. Può ancora migliorare ed è giovane, ha qualità. Spero che anche altri giovani possano seguire il suo esempio e andare all'estero a giocare. Se sono bravi poi giocano".

Il campionato le ha dato nuove idee?

"Ci sono ragazzi che già conoscevamo, ragazzi bravi sia in Italia che all'estero. La prossima partita però è abbastanza difficile e tosta, abbiamo bisogno di gente che conosce questo tipo di gare. Ci saranno pochi esperimenti, forse".