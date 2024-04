LUIS ALBERTO, Dalla Francia: l'OM ci pensa per l'estate

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Futuro sempre più incerto per Luis Alberto alla Lazio. Lo spagnolo è destinato a lasciare i biancocelesti a fine stafione. Ora secondo il portale francese coeurmarseillais.fr l'Olympique Marsiglia avrebbe iniziato a fiutare l'affare, col presidente Longoria che già in passato aveva sondato le piste che portavano al fantasista. Resta da capire quale sarà il valore del cartellino che pretenderà la Lazio che, come spiegato dal presidente, non intende fare sconti nonostante una rottura oramai evidente.