JUVENTUS, In vendita biglietti per settore ospiti contro ACF

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus prosegue la vendita dei biglietti per la partita contro la Fiorentina in programma il 7 aprile prossimo alle ore 20:45. Tagliandi a disposizione anche per il settore ospiti, al prezzo di 45 euro, sei euro in più rispetto al prezzo previsto per la prossima partita contro la Lazio, mentre per i tifosi bianconeri ci sarà una promozione per gli Under 16 che potranno acquistare il loro diritto ad un posto all'Allianz Stadium alla cifra di 25 euro.