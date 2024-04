ITALIANO, Ambiente fondamentale. Jack? Caviglia gonfia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano, intervistato da SkySport, ha analizzato nel pre partita la sfida del Franchi contro il Viktoria Plzen. Queste le sue parole: "All'andata abbiamo fatto quello che avevamo preparato ma non siamo stati pericolosi. Vogliamo avere il pallino in mano anche oggi. Jack ha giocato contro il Genoa con la caviglia in disordine, oggi è gonfia e non vuole rischiare. Preferiamo tenerlo al 100% per le prossime partite. Ci dispiace ma forse meglio così"

Quanto è importante l'ambiente?

"Fondamentale perché conosco i ragazzi e so che se vengono trasportati dal calore della gente riescono a dare molto di più. Ci giochiamo tantissimo e siamo ad un passo da qualcosa di straordinario. Giochiamo in casa, qui ci esprimiamo bene e alzando la velocità del palleggio secondo me possiamo fare male al Viktoria Plzen".

Come attaccare la difesa chiusa del Viktoria Plzen?

"La zona franca degli ultimi 16 metri sembra inattaccabile. Quella è ancora profondità per mettere in difficoltà i blocchi bassi. Se portiamo uomini in più possiamo spingere qualche palla pericolosa. Sono convinto che arriveremo, quella zona diventa fondamentale. Ci può arrivare il terzino o l'esterno, quella oggi sarà una zona fondamentale. Anche Mandragora sa leggere le situazioni e sa arrivare con i tempi giusti".