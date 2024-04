TMW, Possibile recupero per Scalvini contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

Buone notizie in casa Atalanta.

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro la Fiorentina la squadra nerazzurra potrebbe aver recuperato Giorgio Scalvini. TMW ipotizza una convocazione per il difensore che tre settimane fa aveva accusato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, infortunio che può dilungarsi fino al mese di assenza. Invece Scalvini oggi si è allenato in maniera ottima. Ci sarà un test domattina con una decisione definitiva: l'idea è quello di non rischiarlo qualora fosse in bilico, anche perché Hien sarà squalificato contro l'Olympique Marsiglia, dunque con un difensore in meno al centro.