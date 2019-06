FOTO, Veretout con l'agente: "Programmando futuro"

EX VIOLA EDIMILSON, SONO STATO IN PRESTITO IN UN GRANDE CLUB Edimilson Fernandes, passato ufficialmente al Mainz nella giornata di oggi, ha affidato ad Instagram il suo saluto al West Ham, club dal quale era arrivato in prestito alla Fiorentina: "Cara famiglia del West Ham, vorrei ringraziare profondamente te, lo staff, i... Edimilson Fernandes, passato ufficialmente al Mainz nella giornata di oggi, ha affidato ad Instagram il suo saluto al West Ham, club dal quale era arrivato in prestito alla Fiorentina: "Cara famiglia del West Ham, vorrei ringraziare profondamente te, lo staff, i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Giugno 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi