E. LEAGUE, La Roma non sbaglia: 2-0 alla Real Sociedad

La Roma si aggiudica il primo atto degli ottavi di finale di Europa League: in un Olimpico ancora una volta stracolmo, alla formazione di José Moruinho bastano un gol per tempo: ad inizio gara ci pensa Stephan El Shaarawy su assist di Tammy Abraham, nella ripresa è un colpo di testa di Marash Kumbulla sugli sviluppi di calcio d'angolo a firmare il 2-0; un vantaggio importante in vista del ritorno in programma giovedì prossimo a San Sebastian.