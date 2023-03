Roberto Donadoni ha un sogno: vedere Lionel Messi con la maglia del Napoli. Il tecnico italiano ha dichiarato a Super Deportivo Radio: "Il Napoli gioca un calcio perfetto per Messi, non molto veloce ma con tanta tecnica. Sarebbe il club ideale per lui. Vincere con Maradona e Messi sarebbe fantastico, il massimo per il popolo napoletano".