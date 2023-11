COLOMBO, Studia su YT l'idolo Batistuta per imitarlo

FirenzeViola.it

Uno degli attaccanti che più si sta mettendo in mostra in questo avvio di stagione è il classe 2002 Lorenzo Colombo, ora al Monza ma di proprietà del Milan. L’obiettivo di Colombo, scrive Tuttosport, è proprio quello di arrivare in doppia cifra per sperare in un ritorno a Milano e per farlo il ragazzo guarda giorno e notte i video dell’idolo Gabriel Omar Batistuta. Grazie a YouTube, Colombo ha potuto ammirarne reti e movimenti del Re Leone, che ora studia con attenzione maniacale per riuscire a imitarlo.