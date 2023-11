CHIESA, Dobbiamo andare all'Europeo o si parla del nulla

FirenzeViola.it

"Quando sei in Nazionale porti con te una grandissima responsabilità, domani ci giochiamo una gara fondamentale per la qualificazione. Sono davvero felice di essere qui, purtroppo non ho partecipato alle precedenti gare, ma sono davvero felice di poter aiutare domani la squadra". Parole e pensieri di Federico Chiesa, attaccante della Nazionale che ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro la Nord Macedonia, partita che andrà in scena domani sera all'Olimpico di Roma.

Che Italia sta nascendo?

"Ci sono tanti giocatori nuovi, ma anche tanti giocatori che hanno vinto l'Europeo. Siamo un giusto mix. Dobbiamo raggiungere la qualificazione, altrimenti siamo qui a parlare del nulla... Dobbiamo qualificarci, siamo l'Italia. C'è la possibilità di questo fallimento come c'è stato quello culminato con la notte di Palermo. Ma noi scendiamo in campo consapevoli di voler raggiungere l'obiettivo".