CHAMPIONS, Per Psg e Borussia rimonte da semifinale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paris Saint-Germain e Borussia battono rispettivamente Barcellona per 4-1 (6-4 il punteggio complessivo delle due sfide) e Atletico per 4-2 (5-4) volando in semifinale grazie a due partite ricche di gol e emozioni a corrente alternata che ribaltano in entrambi i casi i risultati dell'andata.

Grande harakiri per il Barcellona in casa che avanti nella gara di andata si è ulteriormente illuso con il gol di Rafinha al 12'. Ma al 29' l'espulsione di Araujo complica tutto lasciando il Barcellona in dieci per oltre un tempo e al 40' Dembele (preso di mira dai tifosi blaugrana) sigla l'1-1 del Psg. Nella ripresa le cose precipitano per il Barça con i gol di Vitinha al 54' e quello di Mbappe al 61' con l'espulsione di Xavi tra l'uno e l'altro. E il gol di Mbappe vale già il sorpasso nell'arco dei 180 minuti ma viene sigillato poi dalla doppietta dello stesso francese all'88' che chiude definitivamente le speranze al Barcellona e fa volare in semifinale i parigini.

Spettacolare anche la gara tra Dortmund e Atletico. I tedeschi ribaltano subito lo svantaggio dell'andata per 2-1 andando sul 2-0 nel primo tempo: Brandt al 34' e Maatsen al 39' i marcatori. Ma nella ripresa, al 49' un autogol di Hummels rimette in gioco l'Atletico che poi segna anche il 2-2 che varrebbe la qualificazione con il neo entrato Correa al 64'. Dopo il 70' nuovo ribaltamento di fronte per il Borussia in tre minuti: con Fullkrug (ex obiettivo viola) al 71' che porterebbe ai supplementari mentre Sabitzer al 74' sigla il 4-2 che dà la qualificazione.