CASTELLACCI, Barone? I medici lo mantengono stabile

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, è intervenuto per commentare le condizioni di Joe Barone, in base ai comunicati fatti dalla Fiorentina: "Il fatto che Barone sia sotto supporto meccanico indica che la situazione è critica. La medicina interviene sempre se ha le possibilità. Se invece non c'è questa possibilità di intervenire, i medici faranno in modo di mantenere il paziente il più stabile possibile.

Per fortuna Barone è stato soccorso subito e le cure effettuate possono dare una grande mano nel cercare di risolvere il problema. L'unico dubbio che rimane è quello di come l'organismo del direttore potrà reagire a queste cure".