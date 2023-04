BORGHI, Viola superiori alla Cremonese. In finale...

FirenzeViola.it

Il giornalista Stefano Borghi ha parlato al programma di Dazn "Night Cup" dove ha parlato così della Fiorentina: "Secondo me la Fiorentina ha la possibilità di vincere entrambe le coppe. Sia per il gioco che ha, sia per il feeling che ha trovato con Italiano, la Fiorentina deve aggredire la Conference League. Faccio il tifo per una sua vittoria. Stasera è impegnata nella Coppa Italia: i viola hanno dimostrato di essere superiori alla Cremonese. Però devono stare attenti. In finale, in una gara secca, contro l'Inter se la può giocare. Ha già dimostrato di saper battere le big".