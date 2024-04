BONIEK, Serie A è il campionato più difficile in Europa

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e vicepresidente della Uefa ha parlato dei temi caldi in casa Serie A e del momento del calcio italiano: "Per lo scudetto dell'Inter si tratta solo di una formalità. Il campionato italiano rimane il più difficile d'Europa. Non ci considerano a grandi livelli per infrastrutture e stadi, non possiamo competere con la Premier League. Ma chi gioca in Italia, può giocare in tutto il mondo. L'Inter è stata un po' sfortunata nel ko contro l'Atletico, Atalanta e Fiorentina possono andare in semifinale in Europa e Conference League".

Tantissimi impegni nel calendario, si gioca troppo, stiamo raggiungendo un punto di non ritorno?

"Rigiro la domanda: si gioca troppo perché lo vuole la Uefa o perché lo vogliono i club? Una volta dicevamo le formazioni delle squadre a memoria, oggi non si può più fare perché ci sono 24-25 giocatori per squadra. Ma se hai 25 giocatori a disposizione, non ci si può lamentare di giocare ogni 3-4 giorni. Perché è cambiato il format della Champions League? Perché lo vogliono i club, le squadre vogliono giocare di più per guadagnare di più. E le fonti di guadagno sono 4: diritti tv, botteghino, marketing e merchandising. Ipotesi salary cap? Se qualcuno riuscisse a proporlo, lo candiderei al premio Nobel".