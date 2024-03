BANGU, Sul caso Acerbi-J. Jesus "Questa è la normalità"

FirenzeViola.it

Anche l'ex viola Andy Bangu prende posizione in merito alla questione Acerbi-Juan Jesus e all'epiteto razzista con cui il difensore nerazzurro ha apostrofato il collega del Napoli crando un caso nazionale. "Qualsiasi ragazzo nero che ha calcato il campo da calcio in Italia di qualsiasi categoria - ha scritto Bangu su X - si sta facendo una risata per lo stupore generale sugli insulti razzisti di un calciatore ad un altro! Per loro questa è la normalità e lo sanno tutti i ragazzi che giocano".