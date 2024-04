AG. JORGINHO, Viola? Con un progetto Champions...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto a TvPlay per parlare del possibile ritorno in Italia del centrocampista ex Napoli ora all'Arsenal ("è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese" la risposta). Gli viene chiesto, oltre all'ipotesi Juventus uscita nelle scorse ore ("Secondo me loro non hanno bisogno di un calciatore come Jorginho, qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi"), anche se la Fiorentina potrebbe pensarci: “Se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare ad un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis.

Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato”.