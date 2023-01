AD WOLFSBURG, Brekalo? Deve lavorare sui deficit

L’amministratore delegato del Wolfsburg, Jorg Schmadtke ha commentato la situazione legata a Josip Brekalo, giocatore finito nel mirino della Fiorentina. Queste le sue parole: “Il giocatore era malato e ha bisogno di tempo per recuperare. Sarebbe bello se lavorasse sui suoi deficit. Se si allenerà con il resto del gruppo da martedì? Si allenerà, ma non so se è pronto per l’allenamento di squadra”.