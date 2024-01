ACF, Le immagini del primo allenamento da Riyad

Prima seduta d'allenamento per la Fiorentina in quel di Riyad. Nel centro tecnico dell'Al Shabab i viola hanno sostenuto la seduta odierna, a quarantotto ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana in programma giovedì alle 20 contro il Napoli. Tra le novità da registrare il ritorno di Dodò in gruppo: il brasiliano, assente da inizio settembre per la lesione del legamento crociato rimediata contro l'Udinese, si è allenato regolarmente agli ordini di Vincenzo Italiano. Ecco il video pubblicato dai profili social del club: