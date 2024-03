ABODI, Spero Acerbi sia in pace con la sua coscienza

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - "Per come siamo usciti da questa vicenda mi auguro che chi abbia giudicato abbia avuto tutta le informazioni per giudicare e che Acerbi sia in pace con la sua coscienza". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi, commentando il caso Acerbi-Jesus a margine della firma del protocollo tra Sport e Salute e la Conferenza della Regioni e Province autonome. "La sentenza è il frutto delle valutazioni di ciò che è stato riportato, per quanto in altre sentenze il dispositivo tecnico non ha avuto bisogno della prova certa per condannare, non è un caso che in questo io abbia detto che mi auguro come le informazioni messe a disposizione siano state sufficienti per un giudizio".

Infine sulla decisione del Napoli di non aderire alle compagne per combattere il razzismo della Lega ha concluso: "Comprendo l'amarezza, ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme per contrastare un fenomeno come quello del razzismo". (ANSA).