POULE FEMM., Il programma: domani Viola per accorciare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Di nuovo in campo la Serie A Femminile. Quanto alla Poule Scudetto, in cui si trova la Fiorentina, oggi scende in campo la Roma per allungare ulteriormente sulla Juventus, che osserva il turno di riposto. Con una vittoria le giallorosse si porterebbero a +10 sulle bianconere mettendo una serissima ipoteca sul secondo Scudetto di fila. Per la Fiorentina invece è l'occasione di accorciare sulle bianconere seconde, con le viola che sfidano in casa l’Inter alla caccia di tre punti che potrebbero mettere pressione alla squadra torinese che si trova alle prese con il cambio di allenatore.