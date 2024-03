BIANCO, Terzo nella top-5 dei giocatori della Reggiana

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Su TMW è possibile leggere la top-5 dei giocatori presenti in rosa per ogni club di Serie B e la buona notizia è che Alessandro Bianco - centrocampista classe 2002 in prestito nella serie cadetta - si trova al terzo posto nella graduatoria che riguarda la Reggiana. Come spiega il portale, la stagione del club emiliano, ad oggi, è sicuramente positiva. Da neo promossa la squadra di Nesta sta disputando un buon campionato, con 5 punti di vantaggio sulla zona playout e due lunghezze di distanza dai playoff. Il migliore per distacco della Reggiana è Francesco Bardi, il miglior portiere per media voto del campionato. Buona la prima stagione in Serie B per Alessandro Bianco, giovane centrocampista di proprietà della Fiorentina.