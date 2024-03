BARÇA, Alonso recupera dall'infortunio: col Napoli ci sarà

FirenzeViola.it

Il Napoli studia le condizioni del Barcellona in vista del ritorno dell'ottavo di Champions League (la sfida del Camp Nou si giocherà martedì prossimo, il 12 marzo, alle ore 21) e stando alle notizie che arrivano direttamente dal suolo spagnolo, il Barça continua a perdere pezzi. Quest'oggi la squadra di Xavi si è allenata alla vigilia del match di campionato contro il Maiorca.

Naturalmente sono risultati assenti i due ultimi infortunati della società catalana, i due centrocampisti Frenkie De Jong e Pedri, il rientro in campo dei quali non è previsto prima del mese di aprile e quindi possono essere considerati dei sicuri esclusi contro il Napoli. Non si sono allenati chiaramente neanche Gavi e Balde, altri due infortunati di lunga data.

È tornato in gruppo Marcos Alonso, con il terzino ex Fiorentina (tra le altre) che dovrebbe dunque essere recuperato per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli. Chi appare invece in forte dubbio è l'esterno offensivo Ferran Torres, che oggi non si è allenato: domani contro il Maiorca (fischio d'inizio alle ore 21:00) l'ex Man City non ci sarà ed è da considerare a grande rischio anche per il match di Champions League che tutta Napoli attende con grande impazienza ed anche un po' di entusiasmo crescente.