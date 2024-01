SFUMA NGONGE, ORA PRIORITÀ A BARAK-NAPOLI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Questa notte il Napoli pare aver definitivamente affondato il colpo per Cyril Ngonge, sborsando una cifra superiore ai 10 milioni di euro con ulteriori bonus che - secondo TMW - potrebbero far lievitare il prezzo finale del calciatore fino a oltre 15 milioni. Costi con ogni probabilità inaccessibili per una Fiorentina che, nel mercato di gennaio, difficilmente oltrepasserà granché la soglia dei 10 milioni: sfuma dunque una delle piste di mercato più chiacchierate delle ultime settimane.

Fermo restando che ogni movimento in entrata ci risulta essere stato rimandato al termine della spedizione araba, è lecito là davanti attendersi uno sprint sul fronte Ruben Vargas del quale la dirigenza viola è tornata a parlare ventiquattro ore fa con l’Ausburg. Tuttavia l’offerta recapitata da Barone & Pradè al club tedesco sembrerebbe inferiore di almeno 3 milioni rispetto alla domanda: 5 milioni più bonus la proposta della Fiorentina, 8 milioni la richiesta dei verderossi.

Da monitorare anche il profilo di Bryan Gil del Tottenham, che resta un obiettivo. L’impressione a dire il vero è che i gigliati non ufficializzeranno un acquisto fintanto che non si saranno mossi in uscita, e proprio l’incontro di Supercoppa col Napoli potrebbe farsi foriero di ulteriori confronti tra le dirigenze sulla questione Antonin Barak. In effetti i partenopei rivendicano una risposta all’offerta del prestito con obbligo di riscatto divenuto condizionato. Facile aspettarsi novità in tal senso.