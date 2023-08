LUCAS VEDE VIOLA

© foto di pietro.lazzerini

Lucas Beltran ha scelto la Fiorentina. La lunga giornata di contatti tra l’Italia e il Sudamerica si conclude con la Fiorentina che osserva e reagisce all’inserimento della Roma e forte di un accordo di fatto già raggiunto con la punta del River Plate incassa il sì definitivo. Dopo che i giallorossi avevano messo nel mirino proprio Beltran la società ha immediatamente ripreso i contatti con l’Argentina e le varie parti in causa, inclusa la stessa società giallorossa con la quale non sarebbero mancati contrasti anche duri, ribadiendo quanto stabilito nelle lunghe settimane di trattative.

La sensazione che il tentativo giallorosso potesse far breccia, anche per i contatti di vecchia data tra lo stesso calciatore e la famiglia di Dybala, si era fatta reale ora dopo ora, tanto più di fronte a offerte giallorosse che - si diceva - potessero superare quella della Fiorentina. Da qui le legittime remore del club viola che dopo contatti frenetici ha comunque ricevuto il via libera dall’entourage in virtù di una parola di fatto già spesa.

Limati gli ultimi dettagli adesso la strada per Beltran si è nuovamente colorata di viola, e nelle prossime ore l’attesa per il suo sbarco in città potrebbe davvero terminare.