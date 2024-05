LIVE FV, CAGLIARI-FIORENTINA 0-0: LA GARA NON DECOLLA

19' - Sbracciata di Yerry Mina su Belotti: punizione per la Fiorentina da posizione interessante

16' - Botta di Viola al volo dopo una sponda di petto di Lapadula: palla molto alta sopra la traversa

13' - Gioco interrotto per 60" con un lungo applauso per ricordare Davide Astori, doppio ex di entrambe le squadre

12' - Gara che per ora non decolla, con il Cagliari che gioca molto libero di mente e la Fiorentina che pare ancora un po' contratta...

9' - Serie di cross del Cagliari che mettono un po' di apprensione alla Fiorentina. Scintille anche tra Biraghi e Lapadula

7' - Occhio al Cagliari con Luvumbo che crossa dalla sinistra in area, dove però Lapadula e Nandez si danno noia a vicenda. Nulla di fatto

5' - Calcio d'angolo per la Fiorentina: salta più in alto di tutti Mina (sempre lui!) che libera la sua area di rigore

4' - Ancora una bella iniziativa di Castrovilli che dalla sinistra crossa al centro un pallone ma sempre Mina spazza via

2' - Prova un'incursione sulla sinistra Castrovilli ma Mina è più bravo di lui e gli strappa il pallone dai piedi

1' - Si comincia! Fiorentina che attacca dalla destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo! Cagliari con la maglia rossoblù, calzoncini e calzettoni blu, Fiorentina con il completo bianco da trasferta

All’Unipol Domus di Cagliari questa sera alle 20:45 va in scena la 38ª giornata di Serie A, l’ultima per la squadra sarda allenata da Claudio Ranieri (alla sua ultima apparizione sulla panchina di un club come annunciato nei giorni scorsi) e ormai già salva dopo la vittoria nel recente turno a Reggio Emilia, la penultima di campionato per la Fiorentina che questa sera conta di trovare i 3 punti definitivi per salire a quota 57 in classifica e garantirsi anche nella prossima stagione la partecipazione almeno alla prossima Conference League, in attesa di sapere cosa faranno i viola ad Atene la prossima settimana.

Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Obert, Augello; Deiola, Prati; Nandez, Viola, Luvumbo; Lapadula.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Mancosu, Sulemana, Azzi, Oristanio, Pavoletti, Petagna, Mutandwa, Shomurodov, Gaetano.

Allenatore: Ranieri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikone, Barak, Castrovilli; Belotti.

A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Quarta, Comuzzo, Parisi, Arthur, Infantino, Duncan, Maxime Lopez, Beltran, Gonzalez, Nzola, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Preti-Miniutti.

IV ufficiale: Giua.

Var: Mazzoleni.

A.Var: Maggioni.