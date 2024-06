OK BALEARES, Il Maiorca monitora Sottil da un anno

Dalla Spagna rimbalza l'interesse del Maiorca per Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina alle prese col recupero dalla lussazione alla clavicola. Il nome del 25enne sarebbe sul tavolo dell'allenatore Pablo Ortells da un anno ma il valore del calciatore è inaccessibile per i parametri del club spagnolo che vorrebbe puntare dunque su un prestito con diritto di riscatto come quella fatta con il Torino per Radonjic a gennaio. La priorità per il Maiorca quest'estate è un'ala sinistra e Riccardo Sottil è un sogno degli spagnoli.