CAMPOLO A RFV, Per Palladino sarà grande salto nel buio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Durante Viola Amore Mio, trasmissione di Radio FirenzeViola, Sergio Campolo ha commentato così il passaggio della Fiorentina da Italiano a Palladino: "Italiano ha dato tantissimo a questa società, ha lasciato tante grandi partite da ricordare. Adesso c'è un bel salto tra lui e Palladino, anche lui un ottimo allenatore ma con un credo tattico diverso, per questo ci sarà da lavorare tanto, anche soprattutto per i compiti dei giocatori in campo ma non solo. Una cosa è allenare il Monza, un'altra è la Fiorentina".

Così Campolo sul problema degli attaccanti: "Si fa il nome di Retegui, è un attaccante importante e sarebbe un ottimo acquisto. Dopo Vlahovic ci son state tante difficoltà per trovare un centravanti. Retegui garantisce tante soluzioni di gioco diverse rispetto a quelle che aveva Palladino a Monza con Djuric, sono due giocatori differenti, Retegui è un attaccante che sa anche giocare a calcio".

E sulla questione portieri: "Terracciano ha fatto un'ottima stagione, su di lui ho pochi dubbi e aspetterei a darlo via, ha fatto vedere con le prestazioni che vale questa maglia".