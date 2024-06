VIVIANO, Bastoni fuori dal normale. I portieri inglesi...

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano è tornato a parlare di nazionale esaltando il gruppo azzurro. L'ex numero uno della Fiorentina si è soffermato ad elogiare chi ieri ha trovato la via del gol nel match contro l'Albania: Alessandro Bastoni. Ecco l'intervento su su TV Play: "Io lo so che ci sono squadre più forti di noi. Lo so benissimo a me dà fastidio, e faccio dei nomi a caso, considerare Bastoni, un ragazzo del '99, che ha giocato una finale di Champions e gioca a quei livelli, con questa personalità, una cosa normale. Vengono esaltati giocatori di altre nazionali, e non faccio i nomi, che a Bastoni non gli legano le scarpe. Ve lo posso assicurare. Se Bastoni fosse Bastonis, spagnolo, saremmo tutti qui a dire che è un fenomeno".

E poi: "Io non ci sono mai arrivato, ma l'ho sfiorato: giocare a quei livelli, nell'Inter e nella Nazionale, tutte le partite, è difficile. Non è scontato, ci sono fior fior di giocatori che hanno fallito. Gli inglesi negli ultimi vent'anni hanno tirato fuori portieri che da noi nemmeno in Serie B li farebbero giocare".