SORLOTH, Il bomber per Palladino che costa come Retegui

La Fiorentina è sulle tracce di un nuovo centravanti da inserire nel suo attacco, focalizzando l'attenzione su nomi come Mateo Retegui e Lorenzo Lucca in Italia, e Alexander Sorloth all'estero. Il norvegese, noto per le sue doti fisiche e tecniche, potrebbe essere l'asso nella manica per il nuovo corso targato Palladino. Nonostante il prezzo non inferiore ai 30 milioni di Euro, il club viola sta seriamente considerando l'investimento, attratto dai 23 gol segnati da Sorloth con il Villareal la scorsa stagione.