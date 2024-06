EX OBIETTIVI, La Lazio è pronta a chiudere per Dia

Fonte: Sportitalia

Boulaye Dia è sempre più vicino alla Lazio. Nelle ultime 48 ore lo scatto decisivo. L'attaccante si è deciso, ha dato l'ok al trasferimento, il suo entourage ha trovato un accordo per un quadriennale e la Lazio è pronta a chiudere l'affare a circa 10-12 milioni con la Salernitana, che non vede l'ora di cederlo. Fabiani ha parlato con Dia, non teme affatto il suo caratterino, ma vuole cautelarsi lo stesso. Non a caso ieri Lotito era con il ds a Formello e ha ricontattato Setti per Noslin, che rimane un obiettivo.