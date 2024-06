ROSATI, Martinelli? Ok come secondo di Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Intervistato da Radio Serie A, l'attuale preparatore dei portieri della Primavera della Fiorentina Antonio Rosati ha parlato di Tommaso Martinelli: "Due anni fa abbiamo fatto il ritiro insieme come compagni, ha grandissime potenzialità. Deve solo aspettare, crescere e andare avanti a piccoli passi restando con i piedi per terra. È un ragazzo posato e umile, lo vedo nel quotidiano: si impegna e ha tutto per emergere, spero che mantenga questa mentalità. Un consiglio su cosa fare il prossimo anno? Se potesse fare il secondo di Terracciano ci penserei. Nel calcio di oggi, con tantissime partite, anche il secondo portiere può avere le sue chance. Poi è giusto valutare nel tempo qualche esperienza da titolare anche in prestito".

Poi un commento anche su Falcone alla Fiorentina: "Mi piace come profilo, ha fatto bene, si è confermato per la seconda stagione a Lecce. È adatto al gioco moderno perché sa fare tutte le fasi, secondo me è un profilo da tenere in considerazione".

Su Palladino a Firenze: "Nelle ultime stagioni è stato fatto qualcosa di buono, con tre finali raggiunte. Già riconfermarci su quei livelli sarebbe un buon inizio"