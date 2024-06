EURO2024, Le formazioni ufficiali di Slovenia-Danimarca

FirenzeViola.it

Dopo la sfida, valida per il girone D tra Polonia e Olanda, la giornata europea continua a Stoccarda con il match tra Slovenia e Danimarca. La partita riguarda due delle quattro squadre impegnate nella classifica del girone C che continuerà questa sera alle 21 con Inghilterra-Serbia. Nella Slovenia in campo il centravanti del Lipsia, obiettivo di mercato tante big europee, Sesko e il difensore dell'Udinese Bijol. Tanti ex "italiani" nella Danimarca, come Hjulmand e Eriksen a centrocampo e Hojlund davanti. Sulla corsia mancina titolare il bolognese Kristiansen. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

SLOVENIA(4-4-2): Oblak; Karnicnik, Bijol, Drkusic, Janza; Stojanjovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. Allenatore: Matjaž Kek.

DANIMARCA(3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Andersen, Christensen; Bah, Hjulmand, Hojberg, Kristiansen; Eriksen; Wind, Hojlund. Allenatore: Kasper Hjulmand.