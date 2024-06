NAPOLI, Che bordate con gli agenti di Kvaratskhelia

FirenzeViola.it

Clima tesissimo sul fronte Khvicha Kvaratskhelia in casa Napoli. Dopo le parole del procuratore Mamuka Jugeli ("Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions") e quelle del padre dello stesso attaccante georgiano ("Vogliamo lasciare Napoli"), è arrrivato nella notte il comunicato del club partenopeo: “In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società.

Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”, si legge nella nota ufficiale. Né PSG né altri top club europei, Kvara non si muove da Napoli. Almeno per adesso.