EMPOLI, Si affida all'Intelligenza Artificiale per il mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'intelligenza artificiale guiderà l'Empoli nelle scelte durante il calciomercato. A riportare la notizia è l'edizione odierna di Repubblica che spiega come gli azzurri si affideranno a "Talent Scouting" ed è un innovativo strumento di intelligenza artificiale generativa che l’Empoli Footbal Club utilizzerà per fornire al proprio team di osservatori identificazione e valutazione completa dei potenziali calciatori, basata sulla raccolta e analisi dei dati. Lo hanno realizzato per il club sportivo della famiglia Corsi Ibm e Computer Gross, la società del gruppo Sesa di Empoli attiva nel digitale avanzato che da 20 anni è al tempo stesso sponsor della squadra di calcio e partner di Ibm. "Talent Scouting - si spiega - offrirà all’Empoli un ulteriore vantaggio competitivo.

L’identificazione dei talenti, e le conseguenti decisioni d’acquisto, rappresentano il cuore del business per una società sportiva. Questo approccio automatizzato è progettato per migliorare ulteriormente il processo di identificazione dei giocatori e per aiutare il club a prendere decisioni sull’acquisto più efficienti e informate".