AG. FABIO SILVA, Il portoghese piace molto a Palladino

Tra i migliori giovani nel suo ruolo nel 2020, l’attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton, Fabio Silva, rientra nei casting della nuova Fiorentina di Palladino. La punta centrale, all’occorrenza ala sinistra, nato nel 2002, è uno dei tanti nomi che Pradè e Goretti stanno tenendo sotto controllo. In un’intervista concessa a TuttomercatoWeb.com, il suo agente Carlos Oliveira avrebbe cercato di fare il punto sul proprio assistito e sui possibili club che potrebbero farsi avanti questa estate. Ecco le sue dichiarazioni:



Come lo vedrebbe in Serie A?

“Credo sia un ottimo campionato per lui, stiamo priorizzando il mercato spagnolo e quello italiano per la prossima stagione. Credo che uno dei due campionati sarà il prossimo step da fare per Fabio”.

“Sì, c'era molto interesse a inizio stagione e poi anche a gennaio. Il mercato italiano è un po’ particolare, molti club concludono gli ultimi colpi di mercato negli ultimi giorni”.“Fabio è tra le loro opzioni. Giovanni Sartori, che considero un maestro, e il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, apprezzano Fabio. Anche a Raffaele Palladino, nuovo mister della Fiorentina, piace molto. Dovremo aspettare e vedere come si evolverà il mercato, anche perché ci sono alcuni club che necessitano di vendere prima di fare nuovi innesti”.