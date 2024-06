FRATTESI, Spagna avanti rispetto a noi. Rodri numero uno

Fonte: TMW

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale italiana che giovedì sera sfiderà la Spagna, ha parlato dal ritiro azzurro in Germania: "Ci sarà più spazio e anche più da difendere, anche se vogliamo fare una gara più di possesso. Sulla seconda domanda dico che non è mai facile calarsi in una squadra che arriva da una finale di Champions, la gestione di Inzaghi è stata quella giusta. Con Spalletti ho iniziato dall'inizio del suo ciclo, abbiamo avuto tempo per imparare i meccanismi e partire dall'inizio è sicuramente meglio".

Come l'Italia può battere la Spagna?

"Soprattutto in questo momento, senza far troppi giri di parole, credo che la Spagna sia avanti rispetto a noi. Noi dobbiamo saper soffrire, saper lottare, questo è fondamentale. Se la mettiamo nei duelli uno contro uno la partita è difficile, molto difficile".