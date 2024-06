NZOLA, Il piano della Viola per cederlo senza svendere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio parla di un piano per cedere M'Bala Nzola. L'attaccante angolano è stato il quattordicesimo giocatore viola per impiego valutato in minuti, ed è stato in grado di segnare appena 7 gol in 47 presenze. Per una media di 0,1 reti a partita. Adesso la linea è chiara: i viola puntano a cedere l’attaccante, ma senza svenderlo.

Nell'agosto del 2023 lo pagarono ben 13 milioni e gradirebbero evitare bagni di sangue economici. Per questa ragione Nzola, il cui cartellino oggi vale più o meno 8 milioni, è pronto ad aggregarsi al gruppo per il ritiro estivo nell'ottica di aspettare con relativa calma l'offerta giusta. Non è da escludere che arrivi un'offerta dall'Arabia, già sul giocatore la scorsa estate.