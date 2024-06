FLORO FLORES, Perché Galliani puntò su Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Giuseppe Scialla

Antonio Floro Flores dice la sua su Raffaele Palladino, amico mai incrociato da giocatore e nuovo allenatore della Fiorentina. Intervistato dal Corriere dello Sport - Stadio, Floro Flores afferma: "È un allenatore giovane, preparato, all’avanguardia. Ha risposto presente nel momento in cui gli si è presentata un’occasione importante come Firenze. Spesso si dice che i giovani non sono pronti, o almeno questa è la cultura che abbiamo nel nostro paese. Ma non è così. Palladino è stato bravissimo nel suo percorso a Monza. Ha delle grandi idee, infatti la Fiorentina non lo ha preso tanto per fare. Sapete perché Galliani, in Brianza, ha puntato su di lui? Perché ha le palle. Lo dico senza problemi".

E sull'attaccante aggiunge: "Per me non manca quel tipo di giocatore. I viola ce l’hanno in casa: si chiama Lucas Beltran. In giro non vedo qualcuno che ha fatto tanto meglio di lui".