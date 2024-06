EURO 24, La Romania giganteggia sull'Ucraina. Finisce 3-0

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quella che doveva essere una partita equilibrata tra Romania e Ucraina finisce invece con un risultato netto: 3-0. Grande precisione sotto porta per i rumeni, oltre a una dose di cinismo, che porta a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-0 con gol di Stanciu. L'Ucraina ci prova senza creare vere e proprie occasioni da gol nitide, e ne approfittano Răzvan Marin (primo giocatore tesserato dall'Empoli a segnare in una grande competizione come Europei o Mondiali) e Dragus, che chiudono il match sul 3-0, regalando i primi 3 punti alla squadra del gruppo E.