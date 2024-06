UNDER21, L'Italia batte la Francia U20. In campo 2 viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo la vittoria della nazionale maggiore ieri sera contro l'Albania, anche l'Under 21 questo pomeriggio ha vinto la sua partita. Gli azzurrini hanno battuto la Francia Under 20 nel torneo "Maurice Revello" per 1-0. A segnare è stato, al minuto 89, il calciatore della Juventus Cerri. Due i viola in campo, Alessandro Bianco e Christian Dalle Mura.