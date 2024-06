EURO2024, L'Olanda passa in rimonta sulla Polonia 2-1

FirenzeViola.it

© foto di Imago/Image Sport

Ad Amburgo finisce 2-1 la sfida tra Olanda e Polonia. La formazione allenata da Koeman è riuscita a ribaltare il risultato dopo l'iniziale vantaggio polacco firmato dall'attaccante dell'Antalyaspor Adam Buksa. Nel primo tempo Cody Gakpo e nella ripresa, dopo due minuti dal suo ingresso in campo, Wout Weghorst. Olanda che quindi conquista tre punti e sale in vetta solitaria del girone D in attesa della sfida, domani sera alle 21:00, tra Francia e Austria.