ESCLUSIVA FV, SERATA FIORENTINA PER PRADÈ E GORETTI: SI STUDIANO LE STRATEGIE DI MERCATO

Fonte: Dai nostri inviati Luciana Magistrato e Andrea Giannattasio

Il suo incarico alla Fiorentina non è ancora iniziato, ma per Roberto Goretti, ormai libero dalla Reggiana, le giornate fiorentine sono già cominciate. Così come i confronti con Daniele Pradè, anche a tavolo. I due dirigenti stasera sono infatti stati a cena insieme in un noto locale di San Frediano. Primi approcci e confronti sul futuro viola tra i due dirigenti tra i quali c’è da tempo stima reciproca.

. Nella speranza che si concretizzi il detto che ‘i migliori affari si fanno a tavola’. Per Goretti il compito è arduo: trovare la punta che concretizzi il gioco di Palladino che scalpita per iniziare la sua avventura in viola.