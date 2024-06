ACF FEMMINILE, Rinnovo fino al 2025 per Boquete

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rinnovo importante per la Fiorentina Femminile che stamani ha ufficializzato la firma sul contratto fino al 2025 della spagnola Veronica Boquete, grande protagonista della stagione appena conclusa delle ragazze di De La Fuente che si sono garantite la partecipazione alla prossima Champions League di categoria. Questa la nota del club viola: " ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato l’accordo con Veronica Boquete fino al 30 Giugno 2025.

La spagnola classe 1987, arrivata a Firenze nel gennaio 2022, ha segnato venti reti in due stagioni e ha indossato la fascia di Capitano in diverse occasioni. Insieme alle compagne, Veronica difenderà i colori di Firenze in Serie A, in Coppa Italia e in UEFA Women's Champions League. VAMOS VERO!".