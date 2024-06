VIOLA, In 4 sul mercato per un tesoretto da 30 mln

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina proverà a fare cassa con le cessione di alcuni giocatori, iniziano da Ikone e Nzola. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio Ikone può essere ceduto per una cifra che si aggira intorno ai 10 mln di euro, mentre il cartellino dell’ex Spezia vale grosso modo 8 milioni, e se arriveranno proposte verranno certamente valutate. Inoltre, si legge sul quotidiano, nonostante l’opzione per il rinnovo di contratto fino 2025 esercitata dalla Fiorentina, anche Kouame è sul mercato.

La società si è avvalsa del prolungamento probabilmente per rafforzare la propria posizione nel momento in cui dovesse presentarsi l’occasione di trattare con un acquirente la cessione dell’ivoriano. La speranza è di racimolare almeno 8-9 milioni dal suo eventuale addio. Nelle scorse settimane si era parlato di un potenziale interessamento del Bologna. Infine ci sarebbe anche Barak: il prezzo è di circa 5,5 milioni. A lui ci aveva pensato la Lazio, ora ci prova il Cagliari. La vendita di questi quattro calciatori porterebbe in dote almeno 30 milioni.