VLAHOVIC, T. Motta? Non vedo l'ora di tornare alla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Protagonista ieri sera in Serbia-Inghilterra con un esordio amaro a Euro2024 (vittoria inglese per 1-0 con rete di Bellingham), Dusan Vlahovic ha parlato nel post-partita dell'occasione fallita all'82' e del futuro alla Juventus dopo l'arrivo sulla panchina dei bianconeri di Thiago Motta. Queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina: "La mia occasione? Non era facile, Pickford era posizionato bene. Da quella situazione ho tirato fuori il massimo, Però per il primo tempo non sono molto soddisfatto, potevo fare molto meglio, ho giocato comunque in una posizione che non è mia, per me era molto difficile".

Thiago Motta nuovo allenatore? Sì, ma adesso penso solamente alla nazionale, spero di rimanere il più a lungo possibile in Germania perché questa squadra, questo gruppo lo merita, poi delle altre cose parleremo più avanti. Io non vedo l'ora di tornare a Torino e sarò a disposizione. Poi per tutte le altre cose parlerò con la società".