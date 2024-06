VACANZE VIOLA, Tra Sardegna e Miami: le mete scelte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Nazione racconta come passeranno le vacanze i giocatori della Fiorentina, tra chi sarà ancora impegnato in campo per Euro 2024 o la Copa America e chi invece si potrà godere qualche giorno di relax. Fra i primi a partire Fabiano Parisi con la sua Beatrice. Prima tappa Santorini, poi a Porto Cesareo, in Puglia, con amici. Da un terzino agli altri: Kayode sta trascorrendo le vacanze con la fidanzata Eleonora. Foto social e meta esotica per Dodo con la moglie Amanda, mentre altri, come la comitiva viola formata da Castrovilli, Mandragora e Ranieri, hanno scelto la Sardegna. Le vacanze da sogno sono quelle dei gemelli Pierozzi. Prima sono stati a Miami, adesso si trovano a Rio de Janeiro.

