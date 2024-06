PISA, In settimana l'annuncio di Pippo Inzaghi allenatore

FirenzeViola.it

Questa settimana potrebbe essere quella degli annunci per il Pisa: del tecnico Pippo Inzaghi, che domani a Formentera firmerà l’accordo che lo legherà ai nerazzurri per due anni con opzione per il terzo, e quello del nuovo direttore sportivo che però non è ancora stato individuato con il nome di Mattia Baldini che prende sempre più corpo visto che Giuseppe Magalini sembra aver deciso di sposare il progetto Bari.

Lo riferisce il Quotidiano Sportivo in edicola concentrandosi poi sul mercato con tre calciatori fondamentali nell’ultima stagione che dovranno essere sostituiti adeguatamente: i centrocampisti Mattia Valoti, classe '93, e Marco D’Alessandro, classe '90, infatti non sono stati riscattati e torneranno dunque al Monza che con tutta probabilità cercherà una nuova sistemazione a entrambi. A far storcere il naso è il mancato riscatto del primo, autore di dieci gol e tre assist in stagione, visto che il prezzo era inferiore al milione di euro.