HANCKO, L'Atletico Madrid pensa all'ex viola per la difesa

L'Atletico Madrid sta cercando un difensore per rinforzare il suo reparto arretrato in vista della prossima stagione. Tra i profili valutati anche quello dell'ex Fiorentina David Hancko. La formazione spagnola, come riportato da Marca, sembra aver messo nel mirino il centrale slovacco dopo averlo affrontato ai gironi di Champions League la scorsa stagione.

L'ex viola, a Firenze nella stagione 2018-2019, dopo un'esperienza allo Sparta Praga, dal 2022 milita in Olanda nel Feyenoord. Secondo il quotidiano spagnolo la formazione di Rotterdam potrebbe lasciarlo partire e il suo valore di mercato è in linea con le possibilità economiche dei Colchoneros, quindi a breve potrebbe approdare a Madrid.