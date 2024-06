GRAFFIEDI A RFV: "Retegui ha il gol nelle corde, ma non è il bomber che aspettano i tifosi"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Mattia Graffiedi, ex attaccante della Fiorentina, nel suo intervento su Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro", parla così dell'interesse del club di Commisso per Mateo Retegui: "Sicuramente la Fiorentina vorrà rivoluzionare l'attacco vista la delusione dell'anno scorso. Retegui ha il gol nelle corde, è un ottimo giocatore, ma non il bomber vero che si aspettano i tifosi. Vogliono un giocatore alla Icardi, ma siamo fuori budget. Eppure sarebbe una garanzia assoluta. Passando quindi alla seconda fascia, serve un centravanti adatto a Palladino. Retegui non è uno qualunque, ma ha tutto da dimostrare".

Che attaccante deve cercare la Fiorentina per caratteristiche?

"Palladino ha giocato sia col trequartista che con due attaccanti, alla Fiorentina però serve un finalizzatore. Alla Scamacca, Icardi... uno che quando arriva la butta dentro".

