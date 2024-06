REPUBBLICA, Nico può partire. La Curva diceva a lui

FirenzeViola.it

L'edizione di Firenze di Repubblica oggi in edicola parla di Nico Gonzalez e di un futuro ancora da scrivere. Da una parte un'apparente blindatura da parte della società viola, dall’altra la logica del calciomercato che impone che ogni offerta, importante, venga presa in considerazione. Il comunicato della Curva Fiesole dopo la finale di Atene che tirava in ballo alcuni giocatori definiti "uomini senza palle" si riferiva anche all'argentino, scrive il quotidiano, non apprezzato dagli ultras per come aveva “ preparato” la finale extra campo, cosa poi ribadita nella contestazione di Bergamo in occasione dell’ultima partita di campionato.

Il calciatore fino ad adesso ha sempre considerato Firenze una piazza giusta e si è sempre detto contento di rimanere alla Fiorentina, chissà se però alla luce degli ultimi eventi qualcosa potrebbe cambiare, facendo maturare nella sua testa altre scelte.